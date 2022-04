Villarreal schockt die Bayern – Real kommt von 0:3-Rückstand zurück

Es ist ein spanischer Abend in der Königsklasse: Der krasse Aussenseiter Villarreal verblüfft weiter und wirft nach Juventus auch den FC Bayern aus dem Wettbewerb. Real Madrid erholt sich gegen Chelsea nach zwischenzeitlichem 0:3-Rückstand und schafft doch noch den Sprung ins Halbfinale.

Villarreal zeigt defensiv in der Allianz Arena während 90 Minuten eine ganz starke Leistung. Nur einmal agieren sie beim Spielaufbau fahrlässig und ermöglichen den Münchnern ein schnelles Durchspiel, das der Torjäger vom Dienst, Robert Lewandowski, zur Bayern-Führung in der 52. Minute ausnutzt. Damit wäre die Mini-Niederlage aus dem Hinspiel für die Bayern egalisiert. Ein blitzsauberer Konter, bei dem ausgerechnet der eingewechselte Alphonso Davies das Abseits aufhebt, sorgt in der 88. Minute allerdings für den K.o.-Schlag für den Bundesligisten. Joker Samuel Chukwueze sticht und lässt die Spanier jubeln. Die grosse Überraschung ist perfekt und Villarreal steht im Halbfinal, wo es entweder auf Liverpool oder Benfica trifft.

Ein echtes Husarenstück schafft Real Madrid im Santiago Bernabeu: Nach dem 3:1-Hinspielsieg gegen Chelsea sieht es im Laufe der Partie für die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti immer düsterer aus. In der 75. Minute bringt Timo Werner die Blues mit 3:0 in Front, nachdem zuvor bereits Mason Mount und Antonio Rüdiger treffen. Die Londoner sehen wie der sichere Halbfinalist aus. Doch Joker Rodrygo bringt Real nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung mit einem Treffer in der 80. Minute doch noch in die Verlängerung. Und dort sorgt Torjäger Karim Benzema mit dem 2:3-Anschlusstreffer dafür, dass die Vorteile wieder auf Seiten der Spanier liegen. Trotz akuter Personalprobleme in der Abwehr schafft es der La Liga-Klub den Vorsprung im Gesamtskore ins Ziel zu bringen. Im Halbfinal kommt es zum Duell mit Manchester City oder Atlético.

psc 12 April, 2022 22:58