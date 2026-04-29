Vincent Kompany macht die Bayern-Fans bereits heiss für das Rückspiel

Der FC Bayern verliert das Hinspiel des Champions League-Halbfinals nach einer epochalen Schlacht bei Paris St. Germain mit 4:5. Trainer Vincent Kompany hat die Affiche aber selbstverständlich noch längst nicht abgeschrieben und fordert den vollen Support der Heimfans für das Rückspiel.

Der belgische Trainer ist fest entschlossen, mit seinem Team in der kommenden Woche die Wende zu erzwingen. Die Allianz Arena soll mit ihren 75’000 Zuschauern zum entscheidenden Faktor werden. «Falls ihr ein Ticket habt, euch aber am Tag des Spiels nicht fit fühlt… bleibt daheim und überlasst eure Karte den fittesten Leuten, die dabei helfen können, die Allianz Arena in eine Festung zu verwandeln», schwört Kompany die Fans schon jetzt ein.

«Wir müssen gewinnen und wir brauchen den Support von 75’000 Leuten im Rücken. Sie müssen die Partie mit uns zusammen spielen», führt der Bayern-Coach aus. Im Gegensatz zum Hinspiel wird er für die zweite Partie gegen die Pariser wieder an der Seitenlinie stehen.