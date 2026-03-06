Vincent Kompany nimmt Senkrechtstarter Cardozo erstmals in den Kader

Der erst 17-jährige brasilianische Stürmer Maycon Cardozo könnte am Freitagabend sein Bundesliga-Debüt geben.

Bayern-Coach Vincent Kompany nominiert das Sturmtalent erstmals nach Informationen von «Bild» erstmals in den Profi-Kader. Cardozo hat beim deutschen Rekordmeister in dieser Woche einen neuen Fördervertrag für drei Jahre unterzeichnet. Im April 2024 wurde er zunächst in der Global Academy der Münchner aufgenommen. Anfang 2025 stiess er dann fix an die Säbener Strase und lief zunächst für die U17 auf. In dieser Saison kamen auch erste Einsätze in der Regionalligamannschaft hinzu. Nun geht der rasante Aufstieg weiter und Cardozo könnte sogar in der Bundesliga debütieren.

Der Youngster hat einen sehr spannenden Lebenslauf: Er wuchs in Brasilien auf und spielte auch dort Fussball. Bayern-Scouts haben ihn dann zunächst für ihren World Squad entdeckt und dort getestet. Nachdem sich Cardozo beweisen konnte, wechselte er fix nach Deutschland. Dies war relativ problemlos möglich, da er auch über den portugiesischen Pass verfügt. In Nachwuchsnationalmannschaften kam er bislang nicht zum Zug. Dies könnte sich aber bald ändern. Cardozo hat möglicherweise sogar die Qual der Wahl.