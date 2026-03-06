SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Debüt winkt

Vincent Kompany nimmt Senkrechtstarter Cardozo erstmals in den Kader

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 6 März, 2026 11:17
Vincent Kompany nimmt Senkrechtstarter Cardozo erstmals in den Kader

Der erst 17-jährige brasilianische Stürmer Maycon Cardozo könnte am Freitagabend sein Bundesliga-Debüt geben.

Bayern-Coach Vincent Kompany nominiert das Sturmtalent erstmals nach Informationen von «Bild» erstmals in den Profi-Kader. Cardozo hat beim deutschen Rekordmeister in dieser Woche einen neuen Fördervertrag für drei Jahre unterzeichnet. Im April 2024 wurde er zunächst in der Global Academy der Münchner aufgenommen. Anfang 2025 stiess er dann fix an die Säbener Strase und lief zunächst für die U17 auf. In dieser Saison kamen auch erste Einsätze in der Regionalligamannschaft hinzu. Nun geht der rasante Aufstieg weiter und Cardozo könnte sogar in der Bundesliga debütieren.

Der Youngster hat einen sehr spannenden Lebenslauf: Er wuchs in Brasilien auf und spielte auch dort Fussball. Bayern-Scouts haben ihn dann zunächst für ihren World Squad entdeckt und dort getestet. Nachdem sich Cardozo beweisen konnte, wechselte er fix nach Deutschland. Dies war relativ problemlos möglich, da er auch über den portugiesischen Pass verfügt. In Nachwuchsnationalmannschaften kam er bislang nicht zum Zug. Dies könnte sich aber bald ändern. Cardozo hat möglicherweise sogar die Qual der Wahl.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Fake News?

Medienbericht: Vinicius Junior beim FC Bayern angeboten
GC könnte profitieren

Die Bayern verpflichten eines der grössten Verteidiger-Talente Südamerikas
Mehr entdecken
Neuzugang

Der FC Bayern schlägt bei Ösi-Supertalent Matteo Maric zu

6.03.2026 - 14:45
Debüt winkt

Vincent Kompany nimmt Senkrechtstarter Cardozo erstmals in den Kader

6.03.2026 - 11:17
Nach Gespräch mit Kompany

Nicolas Jackson hat den Bayern-Traum noch nicht aufgegeben

5.03.2026 - 17:57
Atalanta lehnte ab

Die Bayern erzielten letzten Sommer eine Einigung mit Ademola Lookman

5.03.2026 - 17:11
"Freut mich natürlich"

Bayern-Profi Pavlovic antwortet auf Nagelsmann-Ansage zur WM

5.03.2026 - 16:03
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub

5.03.2026 - 14:30
Bei den Bayern

Harry Kane gegen Gladbach nicht dabei, Manuel Neuer dafür schon

5.03.2026 - 11:12
Fördervertrag für Cardozo

Der FC Bayern verlängert mit einem seiner grössten Talente

4.03.2026 - 16:10
Klare Einschätzung

So stehen die Bayern zum Liverpool-Interesse an Michael Olise

3.03.2026 - 16:43
Wieder einmal

Der FC Bayern befasst sich mit der Personalie Victor Osimhen

3.03.2026 - 15:50