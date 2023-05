Vlahovic ist bei Bayern plötzlich doch ein konkretes Thema

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird beim FC Bayern jetzt doch genauer über einen Transfer von Dusan Vlahovic diskutiert. Der 23-jährige Serbe blickt bei Juventus zwar auf eine durchwachsene Saison zurück, doch Bayerns Trainer Thomas Tuchel soll viel von ihm halten.

Und Vlahovic könnte zudem günstiger zu haben sein als Eintracht Frankfurts Randal Kolo Muani oder Tottenham Hotspurs Harry Kane. Für die beiden letztgenannten Angreifer könnten deren Klubs jeweils rund 100 Millionen Euro fordern, während die Ablöse für Vlahovic deutlich geringer ausfallen könnte. Letzterer war im Januar 2022 für knapp über 80 Millionen Euro von Florenz nach Turin gewechselt. Einen Trumpf in den Verhandlungen zwischen Bayern und Juventus könnten indes Karl-Heinz Rummenigges gute Kontakte nach Italien darstellen. Mit dem Aus seines Nachfolgers Oliver Kahn wird Rummenigge wieder in das operative Geschäft an der Säbener Strasse eingreifen.

News #Vlahovic: As revealed yesterday: He‘s back on the table for FC Bayern as he was an internal topic in the last days of the new transfer board. .

➡️ Difficult season for him but Tuchel is 'raving about' him

➡️ Rummenigge still has top contacts with Juventus

➡️ Been told… pic.twitter.com/cXoykq47Nx

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 30, 2023