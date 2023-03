Vor CL-Spiel: Thomas Müller macht Ansage an Mbappé

Thomas Müller spricht am Tag vor dem Champions League-Knüller zwischen dem FC Bayern und Paris St. Germain auch über Kylian Mbappé.

Der französische Torjäger will mit seinem Verein ein 0:1-Defizit aus dem Hinspiel aufholen. Müller und Co. versuchen genau dies zu verhindern. Der Bayern-Stürmer ist auf einer Pressekonferenz zunächst voller Bewunderung für den 24-Jährigen: «Am spektakulärsten bei PSG ist aktuell Kylian mit seiner Explosivität. Er spielt nicht nur schön, schön, sondern auch effektiv. Er stellt mit seinem Profil eine Gefahr für uns dar. Die ganze Welt schaut ihm gerne zu.» Die Bayern wissen laut Müller aber, was zu tun ist, damit sich der Angreifer nicht entfalten kann: «Wir werden ihn stören, seine Arbeit zu machen. Ich glaube, wenn unser Plan aufgeht, dann wird er nicht viel Spass haben.»

Im Gegensatz zum Hinspiel wird Mbappé in der Allianz Arena am Mittwochabend von Beginn weg auflaufen. Müller dazu: «Das ändert auch das Spiel der eigenen Mannschaft. Man wird nicht alles verteidigen können. Es geht darum, die Dinge im Kollektiv zu lösen. Wir sind gut vorbereitet.»

psc 7 März, 2023 16:08