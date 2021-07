Wechsel von Bayern-Profi Adrian Fein nach Fürth könnte durchfallen

Mittelfeldspieler Adrian Fein sucht nach der Rückkehr von der PSV Eindhoven zum FC Bayern einen neuen Verein. Ein möglicher Wechsel zu Bundesliga-Aufsteiger Greuther Fürth droht zu platzen.

Laut “kicker” laufen die Verhandlungen zwischen den beiden Klubs nicht wunschgemäss. Fürth soll eine Leihe anstreben. Der FC Bayern will hingegen permanent verkaufen und ein neuerliches Leihgeschäft verhindern: Die letzte Saison bestritt Fein in den Niederlanden. Die PSV zog eine vorhandene Kaufoption allerdings nicht, weshalb der 22-Jährige erst einmal an die Säbener Strasse zurückgekehrt ist, wo sein Vertrag bis 2023 weiterläuft.

psc 12 Juli, 2021 15:36