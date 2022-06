Wechsel ins Ausland? Kimmich lässt aufhorchen: “Wäre eine interessante Herausforderung”

Joshua Kimmich hat mit Aussagen über einen möglichen Abgang vom FC Bayern nun aufhorchen lassen. Für den deutschen Nationalspieler sei ein Wechsel ins Ausland interessant.

Wechselt Joshua Kimmich ins Ausland? “Das wäre eine interessante Herausforderung. Ich weiss nicht, was in einigen Jahren sein wird, wir werden sehen”, sagte der Mittelfeldmann des FC Bayern im Interview mit dem französischen Magazin “So Foot”.

Der 27-Jährige, der vertraglich noch bis 2025 an die Münchner gebunden ist, fühle sich jedoch momentan wohl beim deutschen Rekordmeister. “Ich habe einen sehr guten Trainer, der ein Verfechter von attraktivem Fussball ist. Ich habe hier sehr viel Spass, aber irgendwo in meinem Kopf gibt es immer diese berufliche und persönliche Herausforderung, eines Tages neue Horizonte zu entdecken”, so Kimmich.

adk 12 Juni, 2022 18:13