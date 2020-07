Deal fixiert: Der FC Bayern schnappt sich Leroy Sané

Der Transfer von Leroy Sané von Manchester City zum FC Bayern ist offenbar perfekt.

Dies berichtet die “Bild” und bezieht sich dabei auf Informationen aus dem Umfeld von City-Coach Pep Guardiola. Demnach erhält Leroy Sané in München einen Fünfjahresvertrag bis 2025. Die Bayern-Verantwortlichen um Sportdirektor Hasan Salihamidzic sollen einen attraktiven Deal ausgehandelt haben: Die Ablöse für den 24-jährigen Nationalspieler liege bei unter 50 Mio. Euro.

Zudem zeigt Sané in Corona-Zeiten Verständnis für die schwierige Situation und unterzeichnet einen Kontrakt, der ihm einen Jahreslohn von deutlich weniger als 20 Mio. Euro beschert. Über diese Summe wurde vor einigen Monaten noch spekuliert.

Sané wird spätestens im August zum deutschen Rekordmeister stossen. Für City kommt er in den ausstehenden Spielen in der Champions League in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz. Mit diesem Transfer scheint auch klar, dass Kai Havertz in diesem Sommer (noch) nicht zum FC Bayern wechselt.

Die Münchner sollen ausserdem die Verträge mit den Leihspielern Philippe Coutinho (28), Ivan Perisic (31) und Álvaro Odriozola (24) um jeweils zwei Monate verlängert haben. Somit stehen diese auch für die K.o.-Phase der Champions League zur Verfügung.

psc 1 Juli, 2020 00:12