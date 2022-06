Wechsel folgt: Marc Roca zum Medizintest in Leeds

Der Wechsel von Mittelfeldspieler Marc Roca von Bayern München zu Leeds United steht vor dem Abschluss. Der spanische Mittelfeldspieler ist für die Medizintests auf der Insel angekommen.

Der 25-Jährige sucht beim Premier League-Klub eine neue Herausforderung, nachdem er sich in München während zwei Jahren nicht durchsetzen konnte. Als Ablöse fliessen dem Vernehmen nach 12 Mio. Euro plus erfolgsabhängige Boni. Marc Roca ist laut “Sky Sports” am Freitag wie geplant in Leeds eingetroffen. Nachdem er die Medizintests bestritten hat, wird er bei den Engländern einen Vierjahresvertrag bis 2026 unterzeichnen.

psc 17 Juni, 2022 09:59