Wechsel zu Bayern? Füllkrug überrascht mit seiner Antwort

Niclas Füllkrug könnte Werder Bremen im Sommer verlassen. Richtung FC Bayern? Der Stürmer liefert dazu eine überraschende Antwort.

Weil Niclas Füllkrug bei Werder Bremen und der deutschen Nationalmannschaft zu überzeugen vermag, wird er mit einem Transfer in Verbindung gebracht. Da fällt auch der Name FC Bayern. Mit einigen Münchner Profis spielt er bereits im DFB-Team. «Ich verstehe mich mit den Jungs sehr gut. Ich kann mich mit der Art und Weise, wie sie Fussball spielen, total identifizieren. Aber wir sprechen da nicht über solche Themen», stellt der 30-Jährige gegenüber der «Bild am Sonntag» klar.

Danach gefragt, ob es eine Ehre für ihn wäre, wenn Bayern anklopft, entgegnete er überraschend: «Nö, ich bin da eh ganz entspannt. Das ganze Transfer-Geschäft geht doch erst viel später los. Mir ist aktuell etwas anderes viel wichtiger.» Sein Ziel lautet: «Ich will diese echt gute Saison vergolden. Gespräche mit anderen Vereinen würden mich hindern, meine Leistung zu bringen. Kurz gesagt: Ich habe keinen Druck. Einen neuen Vertrag würden wir auch noch von Mai bis Anfang Juli hinbekommen – egal ob bei Werder oder bei einem anderen Verein.» Vertraglich ist er noch bis 2025 an Werder gebunden.

adk 16 April, 2023 17:42