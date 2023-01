Wechsel zum FC Bayern? Nun reagiert Kevin Trapp deutlich

Ersetzt Kevin Trapp beim FC Bayern Manuel Neuer? Der Keeper von Eintracht Frankfurt reagiert mit klaren Worten und beendet damit die Diskussionen.

Obwohl es zuletzt Gerüchte gab, dass Kevin Trapp beim FC Bayern als Ersatz für Manuel Neuer im Fokus stehen soll, bekundet der Schlussmann von Eintracht Frankfurt kein Interesse. Er habe sich «damit nicht wirklich beschäftigt», behauptet er im Trainingslager seines Klubs in Dubai.

Ein Wechsel zum FC Bayern wäre für ihn aufgrund der perspektivischen Konkurrenzsituation nicht reizvoll genug. «Manuel Neuer ist verletzt, er hat nicht seine Karriere beendet. Und wir wissen alle, was für ein Torwart er ist… Ich wünsche ihm jedenfalls gute Besserung und eine schnelle Genesung», so Trapp, der dafür seinen 2024 auslaufenden Vertrag in Frankfurt verlängern könnte: «Wir sind in einem guten Austausch, jeder weiss, was er will. Der Verein ist erfolgreich. Die Spieler, die wir hier haben, wollen auch erfolgreich sein. Wenn ich weiter ein Teil davon sein kann, dann sehr gerne. Aber wir lassen und nehmen uns die Zeit, die wir brauchen.»

adk 12 Januar, 2023 11:23