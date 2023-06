Wechselt Yann Sommer innerhalb der Bundesliga?

Yann Sommer wir den FC Bayern in den nächsten Wochen wohl schon wieder verlassen. Nun schaut auch ein Klub aus der Bundesliga nach dem Schweizer Nati-Goalie - ebenso wie nach seinem baldigen Münchner Konkurrenten Alexander Nübel.

Ob Yann Sommer (34) und Alexander Nübel (26) auf dem Trainingsgrün vorzufinden sein werden, wenn der FC Bayern in die Vorbereitung auf die neue Saison startet, darf sehr bezweifelt werden. Beide Goalies sondieren gemeinsam mit ihrem Management den Markt.

Wie die "Bild" berichtet, steht sowohl Sommer als auch Nübel auf der Liste des VfB Stuttgart. Bei Letztgenanntem, der die letzten beiden Jahre auf Leihbasis bei der AS Monaco verbrachte, seien die Schwaben an einer erneuten Ausleihe interessiert.

Sommer braucht derweil dringend Spielpraxis, die nach der Rückkehr von Manuel Neuer nicht gegeben ist. Der Schweizer will seinen Platz in der Nati nicht an Topkonkurrent Gregor Kobel verlieren und sucht deshalb nach einem Ausweg.

Ob es ausgerechnet Stuttgart wird? Sommer würde wohl eher eine andere Option präferieren. Immerhin hat der 83-fache Nationalspieler die Ambition an einem internationalen Wettbewerb teilzunehmen.

aoe 24 Juni, 2023 09:50