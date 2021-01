Wechselwunsch: Ein Bayern-Profi will unbedingt weg

Bayern-Coach Hansi Flick hat auf der Pressekonferenz am Donnerstag betont, dass er von keinem seiner Spieler wisse, der den Verein in dieser Transferperiode verlassen will. Einen gibt es wohl doch: Joshua Zirkzee.

Der 19-jährige Niederländer findet in dieser Saison keinen Anschluss ans Team und kommt in der Bundesliga bisher auf gerade einmal 3 Einsätze à insgesamt 91 Minuten. Nachdem Zirkzee in der vergangenen Saison noch einige Einsätze als Lewandowski-Backup bestreiten durfte, verpflichteten die Münchner im Sommer Eric Maxim Choupo-Moting, der nun ebenfalls in dieser Funktion zum Zug kommt.

Laut “Sky” will Zirkzee die Münchner unbedingt verlassen, um bei einem anderen Klub Spielpraxis zu erhalten. Als Favorit gilt nach wie vor Eintracht Frankfurt, wo wohl Bas Dost ersetzt werden muss. Der Ball liege nun bei den Bayern, die einem Abgang des Youngsters erst einmal zustimmen müssten. Eine Leihe erscheint als wahrscheinlichstes Szenario.

psc 7 Januar, 2021 16:53