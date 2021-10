Weigl glaubt in der Champions League an eine Chance gegen Bayern

Der frühere deutsche Nationalspieler Julian Weigl glaubt, dass Benfica Lissabon mit dem FC Bayern in der Champions League durchaus mithalten kann.

Am 3. Gruppenspieltag der Champions League erwartet Benfica Lissabon um Julian Weigl am Mittwochabend (21 Uhr) ein absoluter Kracher gegen den FC Bayern, der sich am Sonntag mit dem 5:1 in Leverkusen erneut furios präsentierte. “Es ist gegen uns relativ schwer, Tore zu schießen. Wir haben eine sehr gute Defensive”, sagte Weigl nun jedoch dem “kicker”, “aber wir erzielen in der heimischen Liga auch die meisten Treffer. Wir sind nicht einfach auszurechnen, können schnell umschalten.”

Für den früheren Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund und des TSV 1860 München sei klar: “Man sollte gegen uns immer die Antennen ausgefahren haben. Dazu wird die Atmosphäre für sie unangenehm sein, uns wiederum gibt sie einen Push.” Benfica werde den Bayern “alles abverlangen”.

adk 18 Oktober, 2021 11:28