West Ham-Klubboss bestätigt Wechselwunsch von Declan Rice

Nach dem Erfolg in der Conference League bestätigt West Hams Vorstandsvorsitzender David Sullivan, dass Captain Declan Rice in diesem Sommer eine neue Herausforderung annehmen will.

Der West Ham-Funktionär macht keinen Hehl daraus, dass Rice die Londoner nach insgesamt zehn Jahren im Klub verlassen möchte. "Wir haben ihm versprochen, dass er gehen kann. Er hat sich vorgenommen zu gehen", sagt Sullivan im Gespräch mit "talkSport". Der 24-Jährige habe in der Vergangenheit ein äusserst lukratives Angebot zur Vertragsverlängerung ausgeschlagen: "Wir haben ihm vor 18 Monaten 200'000 Pfund pro Woche angeboten. Er hat es abgelehnt. Es hat ihn zehn Millionen Pfund gekostet, in dieser Zeit bei West Ham zu bleiben. Und er will gehen." Letztlich sei es sinnlos, Spieler halten zu wollen, die gehen möchten.

Rice selbst hat nach dem Triumph in der Conference League mit dem Sieg im Finale gegen die Fiorentina noch deutlich gemässigtere Töne angeschlagen und betont, dass ihm die Hammers sehr viel bedeuten und auf seinen laufenden Vertrag verwiesen.

Dennoch ist ein Wechsel in dieser Transferperiode so gut wie sicher. Vor allem Arsenal und der FC Bayern sollen sich intensiv mit dem Mittelfeldspieler beschäftigen.

psc 8 Juni, 2023 12:02