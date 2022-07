“Wieder alles gewinnen”: Serge Gnabry verlängert beim FC Bayern

Der FC Bayern und Serge Gnabry verlängern nach monatelang andauernden Verhandlungen mit zwischenzeitlichen Wechselgerüchten ihre Zusammenarbeit bis 2026.

Der FC Bayern hat die richtige Massnahme getroffen, um im Sommer 2023 einen ablösefreien Wechsel von Serge Gnabry zu verhindern. Laut einem offiziellen Statement des deutschen Rekordmeisters ist der Vertrag mit dem deutschen Nationalspieler bis 2026 verlängert worden.

“Ich habe mir viele Gedanken gemacht, was ich als Spieler für die nächsten Jahre will – und kam zu dem Schluss: Ich will beim FC Bayern bleiben, hier wieder alles gewinnen und etwas erleben – vor allem noch einmal den Champions League-Titel feiern, aber diesmal mit unseren Fans”, kommentiert Gnabry seine Verlängerung. “Es ist etwas Besonderes, weil ich hier mit meinen Freunden auf höchstem Level zusammenspielen kann. Bei einem anderen Club würde ich das sicher nicht so erleben. Ich möchte tolle Momente wieder hier erleben – und nicht woanders. Der Hunger auf grosse Titel geht nicht weg.”

Um Geld war es Gnabry ohnehin nicht gegangen, mit den gebotenen 19 Millionen Euro Jahresgehalt soll der 27-Jährige mehr als zufrieden gewesen sein. Zunächst hatte ihm allerdings die Wertschätzung gefehlt. Nun sind alle Unklarheiten beiseite gewischt worden.

aoe 16 Juli, 2022 15:40