«Wissen genau, was zu tun ist»: Salihamidzic spricht Nagelsmann Vertrauen aus

Obwohl der FC Bayern in der Bundesliga zuletzt viermal nicht gewann, erhält Cheftrainer Julian Nagelsmann Rückendeckung. Das hat Sportvorstand Hasan Salihamidzic abermals betont.

Der FC Bayern steht trotz der Krise in der Bundesliga hinter Julian Nagelsmann. «Wir haben mit Julian über alle Aspekte unseres Saisonstarts gesprochen, auch die positiven, denn es gab ja nicht nur die Niederlage in Augsburg, sondern viele Tore zu Beginn und zwei Siege ohne Gegentor in der Champions League», sagte Hasan Salihamidzic nun im Interview mit der «Bild am Sonntag».

Der Chefcoach habe nach der 0:1-Niederlage beim FC Augsburg «sehr intensiv analysiert», erklärte Salihamidzic: «Julian ist sehr klar. Er und sein Trainer-Team wissen genau, was zu tun ist. Vor allem weiss Julian, dass er die ganze Rückendeckung des FC Bayern hat, das muss jetzt auch nicht immer wieder betont werden.»

Nach der Länderspielpause soll Nagelsmann den FC Bayern wieder in die Erfolgsspur führen. Für Salihamidzic steht es «ausser Frage, dass bei dieser aussergewöhnlich anspruchsvollen Saison mit einer Weltmeisterschaft mittendrin nur die Teams eine Chance auf Titel haben, die als gesamte Kadergruppe einen Rhythmus finden, die ihren Rotationsstil entwickeln und sich als Einheit pushen. Unsere Spieler haben Qualität, Mentalität und Charakter, das wollen und werden sie zeigen. Die kommenden Spiele gegen Leverkusen, Pilsen und in Dortmund sind genau die richtige Bühne dafür.»

adk 25 September, 2022 10:33