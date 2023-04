Yann Sommer war nicht bei allen Bayern-Verantwortlichen die Wunschlösung

Der FC Bayern befindet sich in der grössten Krise seit Jahren. Mittendrin auch Keeper Yann Sommer, dessen Engagement bisher nicht wirklich nach Wunsch läuft. Jetzt wird publik, dass manche Verantwortliche an der Säbener Strasse nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Kapitän Manuel Neuer offenbar eine andere Idee hatten.

Sommer unterschrieb im Januar in München nach längerem Hin und Her und harten Verhandlungen der Bayern mit seinem früheren Arbeitgeber Borussia Mönchengladbach bis 2025. In den vergangenen Spielen musste der 34-Jährige mitunter harte Kritik, vor allem von einigen TV-Experten, einstecken. Auch seine Körpergrösse, eine alte Diskussion, wurde wieder aufgewärmt.

Laut «kicker» war Nizzas dänischer Goalie Kasper Schmeichel (36) im Winter ebenfalls ein heisses Thema. Die Gespräche mit diesem sollen sogar schon weit fortgeschritten gewesen sein. Der Routinier hätte tatsächlich nur für ein halbes Jahr kommen können und war zu diesem Schritt bereit.

Letztlich setzten sich aber der inzwischen entlassene Julian Nagelsmann und offenbar auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic für ein längerfristiges Engagement von Yann Sommer ein.

Der neue Trainer Thomas Tuchel äusserte sich in den vergangenen Wochen sehr positiv über Manuel Neuer. Es deutet einiges darauf hin, dass dieser sofort wieder zur Nummer 1 wird, sofern er im Hinblick auf die nächste Saison wieder einsatz- und wettkampffähig ist.

psc 24 April, 2023 13:45