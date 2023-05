Yann Sommer kennt seine Zukunft vielleicht erst Ende August

Yann Sommer hat beim FC Bayern zu Beginn dieses Jahres einen Vertrag bis Juni 2025 unterzeichnet. Ob der Schweizer Nati-Keeper auch nächste Saison noch in München spielt, ist angesichts der bevorstehenden Rückkehr von Manuel Neuer indes ungewiss. Klarheit könnte erst kurz vor Transferschluss Ende August herrschen.

Die Bayern wollen natürlich mit einer starken Nummer 1 in die kommende Spielzeit gehen. Neuer befindet sich nach wie vor in der Reha nach seinem Unterschenkelbruch. Diese verläuft bislang sehr positiv, wie der 37-Jährige in dieser Woche kundtun konnte. Vieles deutet darauf hin, dass der neue Trainer Thomas Tuchel ihm als Stammgoalie vertrauen wird. Allerdings stellt sich die Frage, wann Neuer wieder voll einsatzfähig ist. Und davon ist wiederum auch die Zukunft von Yann Sommer abhängig.

Die Bayern-Klubbosse könnten erst einmal darauf beharren, dass Sommer im Kader bleibt, um nach etwaigen Rückschlägen bei Neuer nicht plötzlich in die Bredouille zu geraten.

Gleichzeitig will sich Sommer in der kommenden Saison sicherlich nicht als Nummer 2 auf die Bank setzen. Sollte sich tatsächlich abzeichnen, dass er nur die Reservistenrolle erhält, dürfte er einen Transfer anstreben. Bis zu einem solchen könnte aber einige Zeit vergehen: Gut möglich, dass die Bayern-Klubführung erst kurz vor Transferschluss Ende August grünes Licht gibt.

psc 5 Mai, 2023 16:48