SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Vorerst Halbjahresvertrag

Youngster aus Afrika: FC Bayern tätigt überraschenden Transfer

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 3 Januar, 2026 15:18
Youngster aus Afrika: FC Bayern tätigt überraschenden Transfer

Der FC Bayern ist aus dem Nichts auf dem Transfermarkt tätig geworden. Aus Afrika kommt ein Youngster an die Säbener Strasse.

Der FC Bayern nimmt am Samstag die Vorbereitung für die restliche Saison auf. Kurz bevor die Bälle an der Säbener Strasse wieder rollen, gibt der deutsche Rekordmeister einen überraschenden Transfer bekannt.

Die Bayern leihen Bara Sapoko Ndiaye von den Gambinos Stars Africa aus. Der 18-Jährige erhält vorerst einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Aufgrund einer kleinen Blessur wird er erst nach dem Trainingsauftakt ins Mannschaftstraining der Profis einsteigen.

Gambinos Stars Africa ist eine Fussballakademie aus Gambia, die seit 2023 mit Red&Gold Football kooperiert, einem Joint Venture des FC Bayern mit dem Los Angeles FC.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
GC könnte profitieren

Die Bayern verpflichten eines der grössten Verteidiger-Talente Südamerikas
Midtjylland-Profi

Die Bayern denken für die Kane-Backup-Rolle an Franculino
Rückkehr in den Kader

Arsenal-Captain Ödegaard könnte schon gegen die Bayern wieder spielen
Mehr entdecken
Vorerst Halbjahresvertrag

Youngster aus Afrika: FC Bayern tätigt überraschenden Transfer

3.01.2026 - 15:18
Bayern-Leihgabe

Tottenham hat noch keine Entscheidung bei João Palhinha getroffen

3.01.2026 - 11:05
Dem Verein angeboten

Victor Osimhen hat einen Plan mit dem FC Bayern

2.01.2026 - 17:10
Neuer Co-Trainer für Kompany

Der FC Bayern spannt ManCity den Chefanalytiker aus

2.01.2026 - 12:50
Stolze Summe

Die Kaufoption für Bayern-Goalie Daniel Peretz fällt sehr hoch aus

1.01.2026 - 16:46
Interesse an Wechsel

Leon Goretzkas Berater kontaktiert Arsenal

1.01.2026 - 11:24
Abbruch der aktuellen Leihe

Bayern-Goalie Daniel Peretz findet neuen Klub

1.01.2026 - 10:59
Rückkehr?

Ein Ex-Klub meldet sich bei Bayern-Verteidiger Min-jae Kim

31.12.2025 - 16:20
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub

31.12.2025 - 12:17
Kein Wechsel

Die unmittelbare Zukunft von Leon Goretzka steht fest

30.12.2025 - 14:32