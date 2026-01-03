Youngster aus Afrika: FC Bayern tätigt überraschenden Transfer

Der FC Bayern ist aus dem Nichts auf dem Transfermarkt tätig geworden. Aus Afrika kommt ein Youngster an die Säbener Strasse.

Der FC Bayern nimmt am Samstag die Vorbereitung für die restliche Saison auf. Kurz bevor die Bälle an der Säbener Strasse wieder rollen, gibt der deutsche Rekordmeister einen überraschenden Transfer bekannt.

Die Bayern leihen Bara Sapoko Ndiaye von den Gambinos Stars Africa aus. Der 18-Jährige erhält vorerst einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Aufgrund einer kleinen Blessur wird er erst nach dem Trainingsauftakt ins Mannschaftstraining der Profis einsteigen.

Gambinos Stars Africa ist eine Fussballakademie aus Gambia, die seit 2023 mit Red&Gold Football kooperiert, einem Joint Venture des FC Bayern mit dem Los Angeles FC.