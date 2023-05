Zu teuer: Die Bayern ziehen sich bei Victor Osimhen zurück

Laut «Sky»-Reporter Florian Plettenberg ist das Preisschild, mit dem Napoli den Angreifer ausgestattet hat, schlicht zu hoch. Der designierte italienische Meister mit dem umtriebigen Klubbesitzer Aurelio de Laurentiis soll von seiner Forderung von 150 Mio. Euro nicht abrücken. Für die Bayern komme eine Investition von mehr als 100 Mio. Euro für einen neuen Stürmer im Sommer allerdings nicht infrage. Deshalb finden derzeit auch keine Gespräche zwischen den Bayern und Osimhen statt.

Andere Vereine könnten sich hingegen durchaus mit dem Torjäger austauschen. So soll Osimhen etwa bei Manchester United weiterhin ein Kandidat sein.

News #Osimhen: The contact with #FCBayern has cooled down because of his price tag. At this stage a transfer is not affordable for Bayern. The club won’t pay more than €100m for a new striker and Neapel is still demanding up to €150m. Bayern is aware of it. Therefore no… pic.twitter.com/sxa2sLKAfb

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 3, 2023