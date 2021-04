Zukunft beim FC Bayern? Flick weicht Zukunftsfrage erneut aus

Hansi Flick lässt seine Zukunft beim FC Bayern weiterhin offen. Nach dem 1:0-Sieg gegen RB Leipzig weicht der 56-Jährige bei der Frage abermals aus.

Welches Team wird Hansi Flick nach dem Sommer coachen? Wird es weiterhin der FC Bayern sein, wo er noch bis 2023 unter Vertrag steht, oder womöglich die deutsche Nationalmannschaft, wo er Bundestrainer Joachim Löw beerben könnte?

Sportlich jedenfalls läuft es bei den Bayern rund, das belegt das jüngste 1:0 gegen Meisterschaftsverfolger RB Leipzig. Im Anschluss an diese Partie wurde Flick erneut zu seiner Zukunft befragt. Bei “Sky” antwortet der Erfolgstrainer der Münchner kryptisch: “Nach dieser Saison gehe ich erstmal in den Urlaub. Alles, was danach kommt, da habe ich alles schon zu gesagt.” Was hat denn Flick bereits gesagt? Gesagt hat er, dass er mit dem FC Bayern weiterhin Erfolg haben möchte. Dass es ihn dennoch wegziehen könnte, hat er bislang nicht dementiert.

adk 4 April, 2021 10:12