Durchbruch erzielt: Die Zukunft von Joshua Kimmich ist entschieden

Grosses Aufatmen beim FC Bayern: In der Personalie Johsua Kimmich sind die Würfel offenbar gefallen. Der Allrounder unterzeichnet beim deutschen Rekordmeister einen neuen Vertrag.

Der 26-jährige Leistungsträger, der seine Vertragsverhandlungen inzwischen alleine und ohne eigenen Berater führt, hat sich für einen Verbleib in München entschieden. Laut “Sport Bild” wird Kimmich in Kürze einen neuen Vertrag bis 2026 unterzeichnen. Die Bayern anerkennen die starken Leistungen des Defensivstrategen und statten diesen mit einer saftigen Gehaltserhöhung aus: Von derzeit rund 10 Mio. Euro pro Jahr soll es auf fast das Doppelte gehen. Damit steigt Kimmich in die Liga der Spitzenverdiener Manuel Neuer und Thomas Müller auf. Einzig Top-Torjäger Robert Lewandowski wird teamintern künftig noch etwas mehr kassieren.

Kimmich hat die Verhandlungen mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Vorstandsboss Oliver Kahn alleine geführt. Einzig den finalen Vertrag lässt er von einem Anwalt checken. Die Unterschrift soll nur noch Formsache sein.

Hinter die Personalie Kimmich können die Bayern also demnächst einen Haken setzen. Bei dessen Kumpel Leon Goretzka steht eine Einigung über eine Vertragsverlängerung hingegen noch aus. Immerhin soll der Gesprächsfaden inzwischen wieder aufgenommen worden sein. Auch beim 26-jährigen Mittelfeldspieler sollen die Zeichen in Richtung neuen Kontrakt stehen.

psc 4 August, 2021 16:15