Geht doch was? Zwei englische Topklubs heiss auf Leroy Sané

Obwohl Leroy Sané beim FC Bayern zurzeit nur zweite Wahl ist, betonte Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Wochenende, dass der 26-jährige Flügelstürmer ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft sei. Nun gibt es dennoch hochkarätiges Interesse am Nationalspieler.

Medienberichten zufolge blicken sowohl Manchester United wie auch Liverpool auf den Angreifer, der zurzeit in München etwas im Schafften von Neuzugang Sadio Mané, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Thomas Müller und auch Kingsley Coman steht. In den Pflichtspielen dieses Jahres muss er sich bisher mit Jokereinsätzen begnügen. Wie lange sich der Ex-ManCity-Kicker dies ansehen will, ist unklar. Laut “Sky”-Reporter Florian Plettenberg wäre aber schon ein Mega-Angebot im Bereich von 60 bis 70 Mio. Euro notwendig, damit die Bayern einen Verkauf überhaupt in Erwägung ziehen würden.

psc 9 August, 2022 09:11