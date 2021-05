Zwei Entwicklungen gefallen Lewandowski beim FC Bayern nicht

Robert Lewandowski steht beim FC Bayern bis 2023 unter Vertrag. Vorderhand ist kein Wechsel geplant, auch wenn in den vergangenen Tagen vor allem im Ausland Spekulationen dieser Art aufgetaucht sind. Dennoch ist der 32-jährige Pole in München nicht rundum glücklich.

Dabei geht es weniger um seine persönliche Situation, die angesichts einer 40-Tore-Bundesliga-Saison kaum besser sein könnte. Vielmehr gefallen Lewandowski laut “Sport Bild” einige Vorgänge innerhalb des Klubs nicht. So geht es etwa um die Art und Weise des Weggangs von Trainer Hansi Flick. Der 56-Jährige war äusserst beliebt – auch beim polnischen Torjäger. Gerne hätte er weiter mit Flick zusammengearbeitet, was allerdings nicht als Kritik am neuen Trainer Julian Nagelsmann zu verstehen ist.

Der zweite Themenkomplex, mit dem sich Lewandowski kritisch auseinandersetzt, ist jener der Transferpolitik. Was Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Co. im vergangenen Jahr taten, gefällt Lewandowski angeblich nicht vollends. So sieht er etwa die Verpflichtungen von Douglas Costa und Bouna Sarr eher kritisch. Insgesamt wünsche er sich noch stärkere Transfers bzw. Mitspieler.

Nichtsdestotrotz wird der Bayern-Torschütze vom Dienst auch in der kommenden Saison an der Säbener Strasse auflaufen. Was darüber hinaus geschieht, bleibt erst einmal noch offen. Lewandowski wird die weitere Entwicklung genau im Auge behalten.

psc 19 Mai, 2021 10:06