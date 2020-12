Zwei Optionen für Bayern-Youngster Joshua Zirkzee

Bayern-Stürmer Joshua Zirkzee könnte für die zweite Saisonhälfte ausgeliehen werden. In der Bundesliga gibt es zwei konkrete Optionen.

Neben dem 1. FC Köln, der sich bereits im Sommer für die Dienste des 19-jährigen Niederländers interessiert hatte, rückt laut einem Bericht der “FAZ” auch Eintracht Frankfurt in den Fokus: Die Hessen müssen angesichts des Abschieds von Bas Dost in Richtung Brügge reagieren und in der Offensive nachlegen. Zirkzee ist eine Variante. In der vergangenen Saison hat er als Backup von Robert Lewandowski bereits bewiesen, dass er als Torjäger in der 1. Bundesliga walten kann.

In dieser Spielzeit steht die Nachwuchshoffnung angesichts der grossen Konkurrenz bei den Bayern erst bei drei Bundesliga-Teileinsätzen. Treffer sind ihm dabei keine gelungen.

Frankfurt soll sich auch mit Cenk Tosun von Everton befassen. Der Türke muss bei seinem Klub ebenfalls hinten anstehen. Eine Jovic-Leihe scheint angesichts der finanziellen Situation hingegen ausgeschlossen.

psc 29 Dezember, 2020 09:36