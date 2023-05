Zwei Weltklasseklubs sind heiss auf Joshua Kimmich

Joshua Kimmich nimmt beim FC Bayern weiterhin eine absolut zentrale Rolle ein. Interesse an ihm im Ausland ist dennoch vorhanden.

So figuriert der 28-jährige Mittelfeldspieler laut "Mundo Deportivo" auf der Wunschliste des FC Barcelona. Die spanische Zeitung behauptet sogar, dass Kimmich in München nicht mehr restlos glücklich ist und das Aus von Julian Nagelsmann weiterhin nicht nachvollziehen könne. Deshalb würde er einen Wechsel in Betracht ziehen.

Allerdings: Deutsche Medien berichten unisono, dass Kimmich in den Zukunftsplanungen der Bayern eine elementare Rolle spielt und als unverkäuflich gilt.

Neben Barça soll indes auch Manchester City Interesse am Spielmacher bekunden. Pep Guardiola, der Kimmich einst bei den Bayern trainierte, sei weiterhin ein "Fan" des Mittelfeldprofis.

psc 17 Mai, 2023 12:10