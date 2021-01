Das Transferrennen um Joshua Zirkzee (19) ist noch nicht entschieden. Nach Informationen des Branchenkenners Fabrizio Romano sind die Gespräche bezüglich eines Wechsels in vollem Gange. Parma Calcio und der FC Everton befinden sich momentan im Dialog mit dem FC Bayern. Eine Entscheidung stehe noch aus.

Parma and Everton are still in talks with Bayern Münich to sign Joshua Zirkzee. Negotiations on but no agreement reached yet. 🔵 #Parma #EFC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2021