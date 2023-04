Zwist geht weiter: Kahn wehrt sich gegen Matthäus-Vorwurf

Oliver Kahn und Lothar Matthäus liefern sich im TV einen Zwist. Matthäus wirft Kahn vor, zu lügen. Letzterer weist dies vehement zurück.

Die Trennung von Julian Nagelsmann sorgt beim FC Bayern weiterhin für Zündstoff. So schilderte Oliver Kahn am Samstag vor dem 4:2-Sieg gegen Borussia Dortmund, die Münchner hätten Nagelsmann direkt nach der Zusage von Thomas Tuchel kontaktiert und ihn für den darauffolgenden Tag an die Säbener Strasse beordert. Das Problem: Aufgrund eines Leaks erfuhr Nagelsmann bereits aus den Medien von seiner Freistellung. Nagelsmanns Management veröffentlichte daraufhin eine Gegendarstellung. «Es gab keinen Kontakt und keinen Kontaktversuch der Bayern. Das Management von Julian Nagelsmann hat selbst nach den diversen Gerüchten in den Medien bei Hasan Salihamidzic angerufen», wurde die Agentur «Sports 360» bei «Sky» zitiert.

«Ich weiss, dass Oliver Kahn lügt!», erklärte Matthäus deshalb bei «t-online». Ein Vorwurf, den Kahn nicht auf sich sitzen lassen wollte. «Ich weiss nicht, was Lothar da sieht, hört oder sogar fühlt. Wir alle wissen, dass Lothar sich nach seiner Karriere über den ein oder anderen Umweg zum Chefkritiker des deutschen Fussballs aufgeschwungen hat. Und das macht er mittlerweile über alle Kanäle», sagte der Vorstandsboss des FC Bayern am Sonntag bei «Bild TV». Kahn bekräftigte: «Es bleibt dabei: Hasan und ich haben zu jeder Zeit die Wahrheit gesagt. Und da ändern auch diese Behauptungen von Lothar nichts. Und noch einmal: Es gab dieses Leak und das haben wir auch bedauert. Dafür konnten wir nichts. Wir wollten diese Trennung von Julian nicht am Telefon mitteilen, denn das wäre unserer Auffassung nach wirklich stillos. Wenn Lothar das so gemacht hätte, ist es seine Sache.»

adk 2 April, 2023 10:17