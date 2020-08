“Direkt wohlgefühlt”: Union überzeugt Kruse

Nach einem Jahr an der Schwarzmeerküste ist Max Kruse zurück in der Bundesliga. Am Freitag soll auch die Tinte unter seinem Vertrag bei Union Berlin trocknen.

Union Berlin gibt offiziell die Verpflichtung von Max Kruse bekannt. Der 32 Jahre alte Angreifer wird vorbehaltlich des erfolgreichen Medizinchecks am Freitag seinen Vertrag unterschreiben. Zur Länge des Arbeitspapiers machen die Köpenicker keine Angaben.

“Ich bin glücklich, wieder in der Bundesliga zu spielen und mit Union einen coolen neuen Verein kennenzulernen, der in den letzten Jahren eine tolle Entwicklung genommen hat. Für mich war es wichtig, zu einem Club zu wechseln, der mich komplett überzeugt und fordert. Bei den Gesprächen mit den Verantwortlichen von Union habe ich mich direkt wohlgefühlt, deshalb habe ich mich für Union entschieden”, kommentiert Kruse seine Bundesliga-Rückkehr.

Kruse kommt nach einem Jahr in der türkischen Süper Lig ablösefrei in die deutsche Bundeshauptstadt. “Wegen erheblicher Gehaltsrückstände kündigte Kruse seinen Vertrag mit Fenerbahce Istanbul”, wie es in der Mitteilung heisst.

aoe 6 August, 2020 18:06