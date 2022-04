Fischer träumt vom DFB-Pokal-Finale: “Eine kleine Sensation”

Urs Fischer kämpft mit Union Berlin um den Einzug ins DFB-Pokal-Finale. Der Gegner, den es zu schlagen gilt: RB Leipzig.

“Wir brauchen ein optimales Spiel, um für eine Überraschung zu sorgen”, sagte Urs Fischer vor der Partie am Mittwoch. Da RB Leipzig derzeit mehr als nur gut in Form ist, geht Union Berlin als vermeintlicher Underdog ins Halbfinale.

Ein Weiterkommen ins Endspiel wäre laut Fischer daher “eine kleine Sensation”. Der Schweizer Übungsleiter bereitet sich sogar auf ein mögliches Penalty-Schiessen vor, denn er lässt seine Spieler “ein paar Elfmeter trainieren”. Als Strafe seien für den Verlierer “Pizza oder Aufräumen sehr beliebt”, erzählte der 56-Jährige.

Immerhin gewann seine Truppe am Sonntag mit 2:0 gegen Barça-Besieger Eintracht Frankfurt. “Die erste Hälfte gibt uns Aufschwung, so eine Leistung brauchen wir gegen Leipzig über 90 Minuten”, so Fischer, der RB eine “enorme individuelle Qualität” bescheinigte.

adk 18 April, 2022 17:03