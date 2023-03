Fischer will Union-Stars Ruhe gönnen: «Werden viel regenerieren»

Urs Fischer kommt in der Bundesliga mit Union Berlin beim VfL Wolfsburg nicht über ein 1:1 hinaus. Nun richtet er bereits den Fokus auf das Achtelfinal-Rückspiel am Donnerstag in Belgien bei Union Saint-Gilloise.

«Wir werden viel regenerieren und das eine oder andere kleine Training absolvieren», sagte Urs Fischer nach dem Unentschieden beim VfL Wolfsburg, mit dem sich Union Berlin wieder auf den vierten Tabellenplatz der Bundesliga vorschob. Weil das Programm in den letzten Wochen kräftezehrend war, ist der Schweizer mit dem Resultat in Wolfsburg zufrieden:»Es war unser erster Punkt in Wolfsburg überhaupt. Meine Spieler haben das gut gemacht.»

Nun geht es in der Europa League um den Einzug ins Viertelfinale. Im Hinspiel gegen Saint Gilloise hatten die Berliner an der Alten Försterei ebenfalls ein Unentschieden (3:3) geholt.

adk 13 März, 2023 08:21