Fix: Dominique Heitz wechselt zu Union und hat Abschiedsgruss für Freiburg-Fans

Abwehrspieler Dominique Heitz verlässt den SC Freiburg nach dreieinhalb Jahren und wechselt innerhalb der Bundesliga zu Union Berlin.

Der 28-Jährige kam bei den Breisgauern in der Hinrunde nur noch zu einem einzigen Teileinsatz und will seine Karriere bei den Köpenickern nun wieder in Schwung bringen. “Union hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Entwicklung eingeschlagen. Sie haben sich nicht nur in der Bundesliga etabliert, sondern auch in Europa ihre Spuren hinterlassen. Nach dreieinhalb Jahren bei Freiburg freue mich jetzt auf die neue Aufgabe und darauf, Teil dieses Vereins zu werden”, kommentiert Heitz den Wechsel.

Mit einer kleinen Videobotschaft verabschiedet er sich ausserdem von den Fans des SC Freiburg:

Heintzi hat es sich nicht nehmen lassen, euch noch eine Botschaft zum Abschied zu schicken! pic.twitter.com/GysANtMKVZ — SC Freiburg (@scfreiburg) December 22, 2021

✍ Dominique #Heintz wechselt vom @scfreiburg zu den Eisernen – willkommen in Berlin, Heintzi!#fcunion — 1. FC Union Berlin (@fcunion) December 22, 2021

psc 22 Dezember, 2021 10:25