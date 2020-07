Fix: Union verstärkt sich mit Japaner

Fussball-Bundesligist Union Berlin hat sich in diesem Sommer zum dritten Mal extern verstärkt. Aus Japan kommt Keita Endo an die Alte Försterei. Der Flügelstürmer wird inklusive Kaufoption für die kommende Saison ausgeliehen.

Union Berlin hat sich mit Keita Endo (22) auf einen Wechsel verständigt. Dies gibt der Bundesligist offiziell bekannt. Der zweimalige Nationalspieler Japans schliesst sich den Köpenickern vorerst auf Leihbasis an, für den Anschluss wurde mit dem abgebenden Klub Yokohama F. Marinos eine Kaufoption vereinbart.

“Ich bin sehr stolz den Schritt in die Bundesliga gehen zu können und mein Können in einer der besten Ligen der Welt zeigen zu dürfen. Ich habe sehr viel Gutes vom Verein und der Stadt gehört und bin froh schon bald im Stadion An der Alten Försterei aufzulaufen”, sagt Endo, der meist auf der linken offensiven Aussenbahn eingesetzt wird.

Für den Schweizer Trainer Urs Fischer ist Endo nach Sebastian Griesbeck (FC Heidenheim) und Niko Giesselmann (Fortuna Düsseldorf) die dritte externe Verstärkung. Ausserdem wurde die Kaufoption (1,5 Mio. Euro) für Marius Bülter gezogen.

aoe 25 Juli, 2020 11:27