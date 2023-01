Isco zu Union Berlin? Aussagen lassen aufhorchen

Isco ist Thema bei Union Berlin. Doch ob an dem Gerücht tatsächlich etwas dran ist? Aussagen lassen zumindest ein wenig aufhorchen.

Weil Isco seinen Vertrag beim FC Sevilla auflöste, ist der Offensivspieler derzeit vereinslos und ablösefrei zu haben. Schlägt nun überraschend Union Berlin zu? Vereinschef Dirk Zingler erklärte vor dem 2:0-Sieg bei Hertha BSC gegenüber «Sky»: «Wir äussern uns generell nicht zu Transfers. Das ehrt uns sehr, wenn Isco mit uns in Verbindung gebracht wird. Natürlich entwickeln wir uns auch im Bereich der Transfers.»

Manager Oliver Ruhnert sagte derweil nach dem Derby-Erfolg: «Das müssen Sie ihn mal fragen, das wäre ja eine interessante Geschichte. Es ist schön, was Sie uns alles zutrauen.» Und Kapitän Christopher Trimmel meinte: «Er ist ein Spieler mit Weltformat. Von dem her ist es ein bisschen unrealistisch, aber vielleicht gibt es irgendeinen Grund, warum er zu uns wechseln möchte. Ich würde es mir wünschen.»

Auffällig ist ein Instagram-Post von Trimmel nach dem Sieg. Denn der Österreicher postete ein Foto mit der Zuschrift: «Dieser Sieg ist für dich Isco.» Dem fügte er ein Kuss-Emoji an. Sogar Isco selbst kommentierte mit einem Bizeps-Emoji. Ob nun am Gerücht was dran ist, lässt sich weiterhin nicht seriös sagen. Somit müssen die Fans von Union weiter abwarten.

adk 29 Januar, 2023 11:45