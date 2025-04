Kevin Volland verkündet neuen Klub - es ist eine Sensation

Der langjährige Bundesliga- und einstige Monaco-Stürmer Kevin Volland kehrt im Sommer an eine alte Wirkungsstätte zurück.

Wie der deutsche Drittligist TSV 1860 München mitteilt, unterschreibt der 32-jährige Angreifer einen Vertrag beim Klub. Für die Löwen lief Volland bereits zwischen 2007 und 2012 auf, ehe er über die TSG Hoffenheim, Leverkusen, Monaco im Sommer 2023 zu Union Berlin wechselte, wo er zuletzt allerdings keine Rolle mehr spielte.

Für die Köpenicker lief der Ex-Nationalspieler in insgesamt 36 Partien auf und erzielte dabei vier Tore. Union-Manager Horst Heldt sagt: "Kevin hat in seiner Zeit bei Union wichtige Impulse gesetzt – gerade in einer sportlich herausfordernden Phase war seine Erfahrung sehr wertvoll."

Über seine bevorstehende Rückkehr zu 1860 sagt Volland: "Für mich schliesst sich mit der Rückkehr an die Grünwalder Strasse ein Kreis. Ich bin damals aus Thannhausen nach München gewechselt und habe nach der Zeit im Nachwuchs beim TSV 1860 die Chance bekommen, in den Profifussball einzusteigen. Ich freue mich, dieses Vertrauen in mich nun zurückzahlen zu können und voller Freude bei meinem Herzensverein noch einmal alles zu geben." Der Wechsel erfolgt ablösefrei.

psc 21 April, 2025 10:40