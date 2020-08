Max Kruse: Die Entscheidung ist gefallen

Max Kruse hat sich bezüglich seiner Zukunft offenbar definitiv entschieden.

Laut einem Bericht der “Deichstube” heuert der 32-jährige Angreifer nach seiner Absage an Werder Bremen bei Union Berlin an. Die Eisernen sind bereits seit der Vertragsauflösung von Kruse bei Fenerbahçe am früheren Nationalspieler dran und erhalten demnach den Zuschlag. Der Transfer soll noch am Donnerstag bekanntgegeben werden.

Auch Schalke 04 bemühte sich um den langjährigen und künftigen Bundesliga-Profi, zieht aber den Kürzeren.

psc 6 August, 2020 14:15