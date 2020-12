Max Kruse schwerer verletzt als angenommen

Union Berlin muss wohl mehrere Wochen auf seinen Torjäger Max Kruse verzichten.

Der 32-Jährige verletzte sich in der Schlussphase im Berliner Derby gegen die Hertha (1:3). Die Blessur fiel offenbar noch schwerwiegender aus als zunächst angenommen. Demnach handelt es sich nicht bloss um einen Muskelfaserriss, sondern gar um einen Muskelbündelriss. Dies verkündet Max Kruse via Instagram. Es ist mit einer Ausfallzeit von rund 8 Wochen zu rechnen.

Kruse wird erst im kommenden Jahr wieder auflaufen können. Der Angreifer stiess im Sommer ablösefrei zu den Eisernen und ist in der Offensive ein sehr wichtiger Akteur. In 10 Ligaspielen in dieser Saison steuerte er fünf Tore und sechs Assists bei.

psc 7 Dezember, 2020 09:26