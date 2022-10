Nach überstandener Infektion: Fischer nach Schweden nachgereist

Urs Fischer ist wieder Corona-negativ. Dementsprechend kann der Schweizer Union Berlin in der Europa League coachen.

Am Donnerstag (18.45 Uhr) gastiert Union Berlin in der Europa League bei Malmö. Urs Fischer ist nach einem negativen Corona-Testergebnis nachgereist. Der Übungsleiter des Bundesligisten hatte sich zuvor mit dem Virus infiziert. Der 56-Jährige trat daher nach seiner Mannschaft die Reise nach Schweden an und erschien dort am Donnerstagvormittag.

Sieht aus wie der Doppelpass, ist aber Malmö – willkommen zurück, Urs 🤝 pic.twitter.com/C5WgrHjL0C — 1. FC Union Berlin (@fcunion) October 6, 2022

adk 6 Oktober, 2022 13:39