Perfekt: Union Berlin schnappt sich ablösefreien Janik Haberer

Der langjährige Freiburg-Profi Janik Haberer verabschiedet sich im Sommer von den Breisgauern und wechselt innerhalb der Bundesliga zu Union Berlin.

Dies machen die Köpenicker am Montagnachmittag offiziell. Haberer lief seit Sommer 2016 für den SC Freiburg auf. Zuletzt spielte er da unter Trainer Christian Streich aber nur noch eine untergeordnete Rolle und kam häufig lediglich als Joker zum Zug. Bei Union will er seiner Karriere nun neuen Schub geben. “Ich habe eine neue Herausforderung gesucht und diese im Wechsel von Freiburg nach Berlin gefunden. Die Gespräche mit den Verantwortlichen stimmen mich zuversichtlich, dass wir in der kommenden Saison eine gute Rolle in allen drei Wettbewerben spielen können. Als erfahrener Bundesliga-Spieler möchte ich dabei Verantwortung übernehmen und mein Leistungsvermögen in den Dienst der Mannschaft und des Vereins stellen”, kommentiert der 28-jährige Mittelfeldspieler seinen Wechsel.

psc 9 Mai, 2022 15:14