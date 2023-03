Robin Knoche ist nicht unglücklich über geplatzten Isco-Transfer

Union Berlins Verteidiger Robin Knoche kann damit leben, dass der vermeintlich bereits eingetütete Transfer des spanischen Spielmachers Isco zu den Köpenickern doch noch geplatzt ist.

Bei seinem Auftritt im «Aktuellen Sportstudio» des «ZDF» meint der 30-Jährige, dass er Isco nicht allzu sehr nachtrauert. Vielleicht sei es gar nicht so verkehrt, dass der Wechsel nicht zustande kam. «Ich weiss natürlich nicht, wie er sich bei uns in der Mannschaft eingefügt hätte. Natürlich hätte er viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, aber im Endeffekt passt es so, wie es im Moment ist, ganz gut», sagt Knoche.

Die Mannschaft sei eine eingeschworene Truppe, in der keiner aus der Reihe tanze und keiner etwas Besonders machen müsse: «Jeder weiss, wo sein Platz ist. Egal, wo die Spieler herkommen, jeder ordnet sich unter.» Alle Spieler im Kader hätten eine «super Selbstdisziplin», führ Knoche aus. Und dazu käme ein Trainerteam um Urs Fischer, «das immer wieder neue Spieler in unsere Abläufe und Organisation integriert».

psc 5 März, 2023 10:58