Union-Trainer Urs Fischer stellt Forderungen

Nach zwei Niederlagen seit dem Bundesliga-Restart stellt Urs Fischer Forderungen an seine Mannschaft.

Die Bilanz mit 0:6 Toren und zwei Pleiten aus den Spiele gegen den FC Bayern und Stadtrivale Hertha ist für die Eisernen ernüchternd. Verbesserungspotential sieht Trainer Urs Fischer insbesondere in der Offensive. “Es liegt ganz sicher an uns noch mehr Aufwand zu betreiben als im letzten Auswärtsspiel. Es muss unser Anspruch sein, noch mehr Gefahr im gegnerischen Strafraum zu kreieren”, sagt der Schweizer vor dem Heimspiel gegen Mainz 05 am Mittwochabend.

Bei einer Niederlage würde Union voll in den Abstiegskampf gezogen. Fischer ist sich der Wichtigkeit der Partie bewusst: “Es geht um drei wichtige Punkte, wir müssen alles daransetzen zu punkten. Wir haben lange gesagt, dass 30 Punkte nicht reichen werden.”

psc 26 Mai, 2020 16:19