Urs Fischer wird mit neuem Vertrag belohnt

Der Schweizer Erfolgscoach Urs Fischer wird seinen im Juni 2021 auslaufenden Vertrag bei Union Berlin wohl bald verlängern.

Der 54-Jährige stiess im Sommer 2018 als in Deutschland nahezu “Unbekannter” zu den Eisernen und legte dort eine echte Erfolgsstory hin. Geschäftsführer Oliver Ruhnert kündigt im “kicker” an, den Kontrakt mit Fischer bald verlängern zu wollen: “Klar ist, dass alle im Klub die Arbeit des Trainerteams um Urs Fischer total schätzen. Wir haben die feste Absicht, die Zusammenarbeit fortzusetzen.” Gleich in seiner ersten Saison schaffte der Schweizer Coach den Aufstieg in die Bundesliga. Letzte Saison gelang der sichere Klassenerhalt und derzeit liegt das Team sogar auf Platz 6. Gegen eine weitere Zusammenarbeit spricht wohl nichts.

Auch Ruhnert könnte seinen Kontrakt verlängern: “Ich fühle mich grundsätzlich hier sehr wohl. Von daher spricht für beide Seiten nicht zwingend etwas dafür, das zu beenden. Trotzdem gibt es eine Überlegung, wie lange ich von zu Hause wegbleibe und ob ich sage: Wir haben viel zusammen erreicht, aber jetzt mache ich vielleicht noch mal was anderes.”

psc 30 November, 2020 09:37