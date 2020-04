Abgang fix: Michael Rensing verlässt Fortuna Düsseldorf

Goalie Michael Rensing verlässt Fortuna Düsseldorf im Sommer nach insgesamt sieben Jahren im Klub.

Der 35-Jährige hat seinen Stammplatz im Tor der Fortunen in dieser Saison nach einer Verletzung an Florian Kastenmeier verloren. Wie der Klub am Ostermontag mitteilt, wird der bis Ende Juni laufende Vertrag mit Michael Rensing nicht verlängert. Dies sei das Ergebnis eines “harmonischen und respektvollen Gesprächs”, das in der vergangenen Woche stattgefunden hätte.

“Ich möchte im Sommer noch einmal eine neue Herausforderung annehmen. Ich bin topfit, motiviert und voller Vorfreude, auf dem Platz zu stehen. Ich hatte eine wundervolle Zeit bei der Fortuna und danke allen, die mich auf diesem Weg begleitet haben, vor allem den einzigartigen Fans. Ihr werdet immer einen Platz in meinem Herzen haben”, wird Rensing zitiert. Der frühere Bayern-Goalie war an der Rückkehr der Düsseldorfer in die 1. Bundesliga massgeblich beteiligt und stand in der vergangenen Saison zwischen den Pfosten. In dieser Saison bestritt er keine Einsätze mehr.

psc 13 April, 2020 13:34