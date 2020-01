Uwe Rösler übernimmt bei Fortuna Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf hat am Mittwoch auf die sportliche Misere reagiert und Trainer Friedhelm Funkel freigestellt (4-4-2.ch berichtete). An seiner Stelle wird Uwe Rösler übernehmen.

Der 51-Jährige geht mit den Fortunen die “Mission Klassenerhalt” an. Rösler war zuletzt in Schweden bei Malmö FF tätig. Zuvor war der Deutsche auch Coach auf der Insel und in Norwegen. Eine deutsche Mannschaft trainierte der Ex-Profi bislang nicht.

“Ich wollte immer in die Bundesliga. Das ist eine Riesenchance. Deshalb habe ich nicht gezögert. Wir haben genügend Potential, die Klasse zu halten, auch wenn die Ausgangslage nicht so günstig ist”, sagt Rösler gegenüber “Sport im Osten”.

psc 29 Januar, 2020 11:53