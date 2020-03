Gehaltsverzicht: Bundesliga-Klubs in Gesprächen mit Profis

Christian Seifert, seines Zeichens Chef der Deutschen Fussball Liga, bestätigt, dass Bundesliga-Klubs mit ihren Profis bereits in Gesprächen über Gehaltsreduktionen stehen.

Die aktuelle Coronakrise bringt viele Vereine in Bedrängnis. Je nach Länge der Zwangspause steht sogar die Existenz mancher Klubs infrage. In einem Interview mit “Bild” bestätigt Seifert, dass die Vereine längst Massnahmen prüfen, die auch ihre Profis betreffen. Es geht um Gehaltsverzicht. “Ich weiss von Klubs, die längst mit ihren Spielern darüber sprechen und vielleicht schon umgesetzt haben. Aber klar, die Forderung ist nachvollziehbar. Viele Akteure müssen ihren Beitrag leisten”, so der 50-Jährige.

Ob die Bundesliga in dieser Saison noch fortgesetzt werden kann, ist völlig offen. Auch Seifert kennt noch keine Antwort: “Wir sind ganz weit davon entfernt, über eine Fortführung der Liga nachzudenken. Wir haben etwas Planungssicherheit. Wir könnten theoretisch nun bis in den Juli hinein planen. Theoretisch haben wir neue Spielräume gewonnen.” Die Verschiebung der EM um ein Jahr ermöglicht es den nationalen Ligen den Wettbewerb bis in den Juni oder eventuell sogar Juli hinein zu terminieren.

Dennoch gibt es noch sehr viele Unsicherheiten, wie Seifert klarstellt. Die Situation sei, “dass wir den Juni, vielleicht sogar bis in den Juli, verplanen können. Aber auch da sind Termine für Champions League und Europa League. Die Länderspiele im März sollen dann im Juni stattfinden.”

psc 17 März, 2020 18:52