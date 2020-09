Geheime Pläne: So sollen die Fans in die Bundesliga zurückkehren

Hinter den Kulissen laufen zurzeit wichtige Gespräche und Entscheidungsfindungen für die Fan-Rückkehr in die Bundesliga-Stadien.

Laut “Bild” diskutieren die Staatskanzleien der Bundesländer zurzeit in Absprache mit den Sport-Verbänden eine Beschlussvorlage des Landes Bayern. Diese sieht vor, dass die Stadien bis Ende Oktober mit 20 Prozent gefüllt werden könnten. Danach folgt eine neue Einschätzung der Lage. Das Abstandsgebot und alle Corona-Regeln müssten eingehalten werden. Zudem gelte in den Stadien ein Alkoholverbot. Auswärtsfans wären nicht zugelassen und die Tickets wären personalisiert.

Zudem müsste jeweils das regionale Pandemie-Geschehen beobachtet werden. Sollten sich pro 100’000 Einwohnern mehr als 35 Personen neu infizieren, könnten die Stadien für Zuschauer wieder gesperrt werden.

Die Regelung ist demnach für alle Profiligen in Deutschland vorgesehen. Bereits zum Bundesliga-Start am kommenden Wochenende könnte sie in Kraft treten.

psc 15 September, 2020 16:17