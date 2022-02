4 Bundesliga-Klubs jagen spanisches Sturmjuwel von Monaco

Gleich vier Vereine aus der Bundesliga interessieren sich für die Dienste des spanischen Flügelstürmers Adam Mulele von Monaco.

Laut “RMC”-Journalist Loïc Tanzi bekunden RB Leipzig, Hoffenheim, Bayern Leverkusen und Hertha BSC allesamt grosses Interesse am 17-jährigen Angreifer. Klar ist bereits, dass Mulele seinen Vertrag im Fürstentum nicht verlängert und Monaco im Sommer auf jeden Fall verlassen wird. Bislang kam er dort in der U19 zum Einsatz, wobei er in dieser Saison wegen der Weigerung für eine Vertragsverlängerung aussen vor ist.

psc 11 Februar, 2022 17:49