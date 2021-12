5 englische und 4 deutsche Klubs jagen ein Arsenal-Talent

Der englische Mittelstürmer Khayon Edwards hat englischen und deutschen Vereinen gehörig den Kopf verdreht.

Der Youngster kommt beim FC Arsenal bislang vor allem noch in der U18 zum Einsatz. Wie die “Daily Mail” berichtet, schielen aus der Premier League der FC Chelsea, Leeds, Southampton, Brighton und Newcastle auf Edwards. Zudem bekunden mit Hertha Berlin, Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig und Bayer Leverkusen auch vier Vereine aus der Bundesliga grosses Interesse am 18-jährigen Angreifer. Arsenal ist an einem Abgang von Edwards eigentlich gar nicht interessiert. Die Londoner möchten den Vertrag mit dem Supertalent verlängern.

Wie sich der Stürmer letztlich entscheidet, ist noch offen. An Optionen mangelt es ihm jedenfalls nicht.

14 Dezember, 2021