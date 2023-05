Antrag abgewiesen: Bernstein bleibt Hertha-Präsident

Kay Bernstein wird Präsident von Hertha BSC bleiben. Ein entsprechender Antrag auf Abberufung wurde erst gar nicht zur Abstimmung gebracht.

Wie erwartet setzt Kay Bernstein sein Amt als Präsident von Hertha BSC fort. Der Antrag eines Hertha-Mitgliedes auf Abberufung des am 26. Juni 2022 neu gewählten Bernsteins sowie dessen Mitstreiter Fabian Drescher (Vizepräsident), Anne Jüngermann, Peer Mock-Stümer, Hans-Joachim Bläsing und Tim Kauermann (Mitglieder) wurde im Rahmen der Mitgliederversammlung des Vereins am Sonntag in der Messehalle 18 nicht zur Abstimmung gebracht.

Die Versammlung votierte mit einer deutlichen Mehrheit dafür, sich nicht einmal mit dem Antrag des Mitgliedes auseinanderzusetzen. Um Bernstein und seine Kollegen abzuberufen, hätten 75 Prozent der anwesenden Mitglieder für eine Abwahl stimmen müssen.

adk 14 Mai, 2023 15:06